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Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці

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Кайя Гербер - фото 1
Кайя Гербер / woman

Модель Кайя Гербер вирішила не надягати зверху нічого, крім мініатюрного бюстгальтера. Шанувальники у захваті від такого луку!

Американська супермодель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, з'явилася на світському заході в прозорій спідниці і бюстгальтері.

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Модель у відвертому вбранні відвідала церемонію нагородження британської премії Fashion Awards 2019 в лондонському Альберт-Холі.

Для світського заходу зірка вибрала білу мереживну спідницю, крізь яку просвічувалися її ноги. Замість блузки або топа Гербер вирішила обмежитися тільки бюстгальтером. Вона вибрала мініатюрний чорний бюстгальтер, прикрашений перловими деталями. Доповнила образ 18-річна Гербер високими чорними чобітьми на підборах і декількома акуратними прикрасами.

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371916

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371917

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371918

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371919

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371920

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371921

Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці - фото 371922

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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