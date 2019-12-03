Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці

Модель Кайя Гербер вирішила не надягати зверху нічого, крім мініатюрного бюстгальтера. Шанувальники у захваті від такого луку!

Американська супермодель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, з'явилася на світському заході в прозорій спідниці і бюстгальтері.

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Модель у відвертому вбранні відвідала церемонію нагородження британської премії Fashion Awards 2019 в лондонському Альберт-Холі.

Для світського заходу зірка вибрала білу мереживну спідницю, крізь яку просвічувалися її ноги. Замість блузки або топа Гербер вирішила обмежитися тільки бюстгальтером. Вона вибрала мініатюрний чорний бюстгальтер, прикрашений перловими деталями. Доповнила образ 18-річна Гербер високими чорними чобітьми на підборах і декількома акуратними прикрасами.

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