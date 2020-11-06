Спокуслива Надя Дорофєєва стала брюнеткою

Артистка Надя Дорофєєва зважилася на сміливе перевтілення, яке фанатам дуже сподобалося!

30 жовтня відбувся останній концерт групи "Время и Стекло", після чого продюсери заявили, що кожен учасник починає самостійну творчу діяльність. І з цієї нагоди солістка групи вирішила кардинально змінити імідж, перефарбувавши колір волосся.

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Так, на своїй станиці в соціальних мережах Дорофєєва опублікувала сторіс, на яких продемонструвала своє яскраве перевтілення. "Чудовий знімальний день! Скоро багато нового на YouTube каналі", – написала знаменитість.

Шанувальники поки так і не змогли зрозуміти, перука це або дійсно новий образ кумира. Але в коментарях вони написали, що такий колір волосся їй дуже личить. На фотографіях українська артистка позує в коричневому шкіряному костюмі, доповнивши його високими чорними чобітьми. З аксесуарів вона вибрала кольє золотого кольору, яке вигідно підкреслило весь наряд.

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