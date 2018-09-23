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Спокуслива Моніка Беллуччі знову знялася для глянцю

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Беллуччі продовжує спокушати - фото 1
Беллуччі продовжує спокушати

Актриса Моніка Беллуччі знялась для обкладинки колекційного номера італійського журналу Grazia.

Випуск вийшов на честь 80-річчя видання.

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Над чорно-білою зйомкою для журналу працював фотограф Вінсент Пітерс. Першими кадрами розкішна Моніка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Розкішна Моніка Беллуччі - фото 277845
Розкішна Моніка Беллуччі
Розкішна Моніка Беллуччі - фото 277844
Розкішна Моніка Беллуччі
Розкішна Моніка Беллуччі - фото 277843
Розкішна Моніка Беллуччі
Розкішна Моніка Беллуччі - фото 277842
Розкішна Моніка Беллуччі

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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