Спокуслива модель Victoria's Secret показала ідеальну фігуру (18+)

Популярна модель Келлі Гейл розбурхала мережу новим звабливим фото у білизні. Ця красуня завжди готова до спекотного сезону!

24-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Келлі Гейл зачаровує своєю вродою не лише у рекламах та на модних подіумах. Дівчина з індійсько-австралійським походженням також активно веде профіль в соцмережі Instagram, де майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя. Тому зовсім не дивно, що за Келлі стежать понад мільйон користувачів.

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Нещодавно зваблива модель похизувалась своєю ідеальною фігурою у сексуальній білій білизні з мереживом на фоні каміна. За лічені години фото зібрало понад 41 тис. вподобань та чимало компліментів. Тут дуже спекотно!

instagram.com/kellybellyboom

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