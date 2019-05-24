Ангел Victoria's Secret показала глибоке декольте у Каннах

Американська топ-модель Жасмін Тукс розхвилювала фанатів своїми розкішним образом на червоній доріжці у Каннах. Зваблива дівчина приміряла приталену сукню з глибоким декольте.

28-річна американська модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс зачаровує своєю вродою не лише на модних подіумах та у рекламах, а й на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 мільйони підписників. Там красуня ділиться кадрами звичайних буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Тукс похизувалась розкішними фото на червоній доріжці у Каннах. Модель постала у напівпрозорій блакитній сукні з глибоким декольте, яка підкреслила тендітну фігуру Жасмін. Здається, саме так виглядала б справжня принцеса з казок Волта Діснея:

Гортайте галерею:

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