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Ноги журавлини: відома модель заінтригувала фото у бікіні

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Кендалл Дженнер у купальнику - фото 1
Кендалл Дженнер у купальнику / @oliverhadleepearch

Популярна модель Кендалл Дженнер спантеличила фанатів сонячним фото біля басейну. Дівчина заявила про ноги журавлини і розпочала дивний флешмоб.

23-річна американська модель та зірка шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер завжди відрізнялась своїм почуттям гумору, яким найчастіше ділилась з фанатами на своєму профілі в соцмережі Instagram. Тому не дивно, що красунею стежать понад 111 мільйонів користувачів. Звісно ж, причиною є і її слава та зовнішність, однак гумор - далеко не останній у переліку.

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Нещодавно Кендалл збила з пантелику своїх підписників, показавши яскраве фото у купальнику біля басейну. Окрім стрункої фігури та помітного пресу, фани відзначили і дивний підпис "ноги журавлини". Здогадатись, про що йде мова, доволі складно, тому у коментарях почали писати свої дивні порівняння для ніг". Беззмістовний флешмоб лише підняв активність на профілі юної зірки та приніс їй понад 3,3 млн вподобань.

instagram.com/kendalljenner - фото 329807
instagram.com/kendalljenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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