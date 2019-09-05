Спокуслива модель приміряла сукню з екстремальним декольте

Відома модель Девон Віндзор відвідала вечірку американського журналу ELLE – E! & ELLE NYFW Kick Off Party, яка пройшла в Нью-Йорку.

Дівчина для тусовки вибрала світле асиметричне плаття від бренду Alexis з принтом Пейслі, воланами і пікантним вирізом в зоні декольте.

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Наряд Девон Віндзор поєднала з білими босоніжками зі шнурівкою і пластиковими вставками і шовковим клатчем у тон. Свій ефектний лук Девон завершила красивими прикрасами, укладанням волосся і легким макіяжем.

Віндзор любить бути в центрі уваги світських заходів. Так, на гала-вечорі amfAR модель блищала в сріблястому платті з глибоким V-подібним декольте і високим розрізом. Таку красуню неможливо було не помітити.

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