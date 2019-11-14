Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки Повернення День студента

Спокуслива модель Алексіс Рен розбурхала фанів новими фото

  • 13
Алексіс Рен у спокусливій фотосесії - фото 1
Алексіс Рен у спокусливій фотосесії

Популярна в мережі модель Алексіс Рен потішила своїх прихильників серією пікантних знімків у шовкові сукні з глибоким декольте. Ця дівчина знає, як привернути увагу і не потребує яскравого макіяжу чи дорогого вбрання.

22-річна американська модель Алексіс Рен зараз тільки мріє про кар'єру ангела Victoria's Secret, однак її кількість фанатів вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

І ще: Ангели Чарлі: як змінювались спокусливі детективи від 1976 і до сьогодні

А все тому, що дівчина ділиться найкрасивішими кадрами зі своїх буднів, а також не зловживає косметикою і фотошопом. До того ж, Алексіс зовсім не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру, через що часто позує для різних брендів бікіні. Нещодавно Рен опублікувала серію ефектних фото у крихітній червоній сукні, яка підкреслила її форми та природну красу.

Спокуслива модель Алексіс Рен розбурхала фанів новими фото - фото 368163

Спокуслива модель Алексіс Рен розбурхала фанів новими фото - фото 368164

Спокуслива модель Алексіс Рен розбурхала фанів новими фото - фото 368165

Спокуслива модель Алексіс Рен розбурхала фанів новими фото - фото 368166

Джерело всіх фото: instagram.com/alexisren

Читайте також: Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
  • 12 листопада, 10:38
  • 1447
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5439
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 13:09
  • 1881995
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз