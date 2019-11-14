Ангели Чарлі: як змінювались спокусливі детективи від 1976 і до сьогодні

Ангели Чарлі у 2019 повертаються на екрани у новому складі і з новими завданнями. І поки оновлені гарячі шпигунки лише стартують в кіно, згадуємо всіх ангелів Чарлі, які коли-небудь виходили на екранах.

Ангели Чарлі виходять в українському прокаті вже з 14 листопада, тому до такої події зібрали всіх красунь, які грали ролі сексуальних детективів з 1976 року і по сьогодні. Варто додати, що кожна стрічка яскраво показувала не лише атмосферу тих часів, а й ставлення до жінок у світі. Тому не дивно, що сучасні ангели всім своїм єством демонструють, що прекрасна стать нічим не поступається чоловікам.

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Відзначимо, що Ангели Чарлі 2019 року є вже четвертою групою жінок під керівництвом Чарлі. Вперше відому історію розповів ще телесеріал 1976-1981 років, тоді дует фільмів, за ним ще одне коротке телешоу і ось на екранах свіжа версія за участю Крістен Стюарт, Елла Балінська та Наомі Скотт.

Ангели Чарлі (1976-1981)

У головних ролях: Жаклін Сміт, Кейт Джексон та Фарра Фоссет

Перші "Ангели Чарлі" дебютували на екранах у березні 1976 року та показали розкішних жінок Келлі Гаррет, Сабріну Дункан та Джуллу Манро як детективів під прикриттям. Кілька років глядачі стежили за їхніми пригодами.

Ангели Чарлі (2000) та Анголи Чарлі: Повний вперед (2003)

У головних ролях: Дрю Беррібор, Камерон Діаз та Люсі Лью

Через 24 роки після оригінального телешоу на сцені з'явились героїні Ділан Сандрес, Наталі Кук та Алекс Мундай, які значно більше роздягались та жартували, аніж їхні попередниці. До слова, 47-річна Діаз нещодавно покинула свою кар'єру, 44-річна Беррімор зараз рідко з'являється на публіці, а от 50-річна Лью активно продовжує зніматись. Її грою можна насолодитись у популярному серіалу "Чому жінки вбивають".

Ангели Чарлі (2011)

У головних ролях: Мінка Келлі, Рейчел Тейлор, Енні Ілонзе

І ось до 35-річчя дебюту оригінального серіалу з'явилось нове шоу з однойменною назвою на телеканалі ABC. Щоправда, прожило воно всього 8 епізодів, після яких серіал закрили. І це не дивно, адже рейтинги були настільки низькими, що було шкода. Зараз 39-річна Мінка Келлі продовжує зніматись у кіно та серіалах, приміром, "Титанах", а також стала прототипом одного з персонажів у грі Detroit: Become Human. Що ж до 35-річної Рейчел Тейлор, то вона також не здає позицій, адже зіграла одну з ключових ролей у серіалах "Захисники" та "Джессіка Джонс".

Ангели Чарлі (2019)

У головних ролях: Крістен Стюарт, Наомі Скотт, Елла Балінська

І ось настав рік абсолютно нових "янголів", які зібрали справді зіркову команду, але встигли викликати неоднозначну реакцію ще на стадії трейлерів. Новий час вимагає нових рішень, тому варто бути готовими до максимально нового гумору та позиціювання жінок, які здатні зробити все самі і кілька разів заявити про це.

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