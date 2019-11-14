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Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото

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Емілі Ратажковскі забула білизну - фото 1
Емілі Ратажковскі забула білизну / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі похизувалась розкішними формами без білизни у діловому костюмі. З таким бізнес-партнером доволі важко сперечатись.

28-річна американська акторка, модель та дизайнерка Емілі Ратажковскі активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 24 мільйони підписників. А все тому, що красуня майже щодня публікує свіжі кадри своїх буднів, а також не соромиться показувати публіці пікантні фото.

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Нещодавно Емілі презентувала новинку від власного бренду Inamorata, а саме костюми для жінок. Звісно ж, зірка сама приміряла образ бізнес-леді, щоправда, вирішила знехтувати спіднім. Виглядає дуже звабливо!

Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото - фото 368048

Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото - фото 368049

Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото - фото 368050

Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото - фото 368051

Сексуальна бізнес-вумен Емілі Ратажковскі без білизни: гарячі фото - фото 368052

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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