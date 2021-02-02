Слава з НеАнгелів згадала, як вона виглядала до пластики: фотопорівняння

Співачка Слава Камінська розповіла про свої пластичні операції. Зірка вважає, що пластика пішла їй на користь.

Популярна виконавиця Слава Камінська не приховує, що вдавалася до допомоги пластичних хірургів. У мережі з'явилися знімки, де можна порівняти, як виглядала артистка до пластики.

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На кадрах зірка відображена з зібраним волоссям, тонкими бровами, проколотим носом, а в вухах у дівчини величезні сережки-кільця. За словами Камінської, вона робила дві операції: ринопластику і збільшення грудей. Співачка зізналася, що операцію їй зробив не ексчоловік Едгар Камінський, а інший лікар.

Також Слава не бачить нічого поганого в тому, що змінила свою зовнішність, за її словами, вона стала виглядати тільки краще, і прокоментувала своє перетворення так: "Хто сказав, що пластична хірургія – це погано?".

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