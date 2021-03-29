Спокуслива Леся Нікітюк в басейні похвалилася вигинами фігури

Леся Нікітюк разом з друзями відпочиває в Єгипті, де не тільки купається і засмагає, а й вивчає місцеві стародавні пам'ятки. Так, телеведуча показала свою поїздку в храм Хатшепсут і навіть задумалася про створення власного екскурсійного бюро.

А ще Леді Ле потішила фанатів порцією нових яскравих фото у своєму інстаграмі. Для початку Нікітюк поділилася гарячими фото з басейні.

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Зірка спокусливо позувала в басейні, спираючись на бортик руками і млосно дивлячись на камеру. Вона приміряла мінібікіні ніжно-рожевого кольору, доповнивши образ золотими аксесуарами у вигляді браслета і підвіски, а також вузькими сонцезахисними окулярами.

"Я так розумію, що треба трошки контенту для чоловіків?", – написала Леся і пообіцяла ще більш спекотні фото трохи пізніше. Спокусливі кадри не залишили користувачів мережі байдужими.

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