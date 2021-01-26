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Спокуслива каскадерка стрибнула зі скелі заради ефектного фото у відвертій білизні

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Каскадерка Клер Марі стрибнула зі 106-метрової скелі - фото 1
Каскадерка Клер Марі стрибнула зі 106-метрової скелі

Тренерка спецназівців і голлівудська каскадерка Клер Марі стрибнула зі 106-метрової скелі для рекламної кампанії спідньої білизни. Зйомки відбулися в горах в Арізоні, неподалік від Національного лісу Тонто.

За словами 32-річної Марі, заради гарної фотографії їй довелося виконати три стрибки. "Бейсджампінг у спідній білизні – справа нелегка, а під час перших двох спусків у мене були проблеми з костюмом!" – розповіла красуня.

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Відзначається, що команда ретельно підготувалася до фотосесії, щоб вона пройшла згідно з усіма правилами безпеки.

У цій рекламі також взяли участь представниці інших професій, серед яких були експерт з бойових мистецтв Ясмін Грін, майстриня тату Ейла Ньюланд, танцівниця на пілоні Ешлі Фокс і танцівниця з обручем Клер Аттіас.

Спокуслива каскадерка стрибнула зі скелі заради ефектного фото у відвертій білизні - фото 444822
Спокуслива каскадерка стрибнула зі скелі заради ефектного фото у відвертій білизні - фото 444820
Спокуслива каскадерка стрибнула зі скелі заради ефектного фото у відвертій білизні - фото 444819
Спокуслива каскадерка стрибнула зі скелі заради ефектного фото у відвертій білизні - фото 444818
Спокуслива каскадерка стрибнула зі скелі заради ефектного фото у відвертій білизні - фото 444821

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Джерело: dailymail
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