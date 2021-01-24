Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Анна Фалькі, – італійська модель, яка є затятою фанаткою футбольного клубу Лаціо.

Вечір неділі – ідеальний час, щоб познайомити тебе з черговою гарячою красунею. І сьогодні це – італійська актриса, модель та затята футбольна уболівальниця Анна Фалькі. Красуня уболіває за клуб Лаціо.

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Так, оператори телетрансляцій не упускають можливість показати присутню на трибунах сексуальну модель крупним планом, коли та з'являється на матчах улюбленої команди. Більш того, свою пристрасть до футболу Анна висловила тим, що під час футбольного чемпіонату 1999-2000 років пообіцяла, що якщо Лаціо його виграє, то вона влаштує публічний стриптиз для переможців. Але коли "біло-блакитні" таки виграли, вона підступно обдурила тих, хто чекав такого видовища, знявши тільки футболку і залишившись у бюстгальтері.

Крім цього, Анна Фалькі неодноразово була у відносинах з футболістами. Дівчина зустрічалася з такими футболістами як Філіппо Індзагі, Маттео Феррарі і Крістіан Ківу.

І днями гаряча уболівальниця порадувала своїх шанувальників пікантними кадрами на честь перемоги улюбленого клубу Лаціо у римському дербі. З такої нагоди модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram голі фото, на яких позувала лише у масці в кольорах "біло-блакитних". Але ми підібрали ще кілька найвідвертіших знімків нашої сьогоднішньої героїні. Насолоджуйся:

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