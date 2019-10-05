Модель Victoria's Secret засвітила бюст у мокрій футболці (18+)

Популярна модель Кендіс Свейнпол розбурхала мережу пікантним фото з недавньої зйомки. Ця білявка знає, як привернути увагу!

30-річна південноафриканська модель та ангел Victoria's Secret Кендіс Свейнпол не лише встигає займатись проєктами та сім'єю, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників. Білявка без комплексів і з розкішною фігурою не дарма вважається однією із найдорожчих бікіні-моделей світу, адже постійно працює над своїм тілом, а також не соромиться демонструвати плоди своєї роботи у спортзалі.

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Нещодавно Кендіс поділилась кадром з недавньої зйомки для реклами бікіні, на якому позує у мокрій футболці. А в описі дівчина зазначила, що сумує за командою, яка працювала над фотосесією. Дуже гаряче!

Джерело фото: instagram.com/angelcandices

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