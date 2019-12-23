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Спокуслива гравець у покер показала нові фото без одягу

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Сара Андервуд роздяглась в Instagram - фото 1
Сара Андервуд роздяглась в Instagram

Найкрасивіша гравець у покер Сара Андервуд знає, чого хочуть її прихильники, і зовсім не соромиться це давати. Білявка з розкішними формами зовсім не має комплексів та уміє поєднувати справді прекрасні речі. Зацініть!

35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.

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Це підтверджують і недавні серії знімків, на яких вона позує зовсім без одягу, лише у білизні або ж купальнику. Тут справді спекотно:

Спокуслива гравець у покер показала нові фото без одягу - фото 375584

Спокуслива гравець у покер показала нові фото без одягу - фото 375585

Спокуслива гравець у покер показала нові фото без одягу - фото 375586

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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