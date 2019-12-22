Дівчина тижня: безсоромна Карін Ноель, яка обожнює мандри і зйомки для Playboy (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Карін Ноель – розкута красуня, яка розбурхує Instagram відвертими зніками з подорожей.

Тиждень добігає кінця, а це означає, що сьогодні у рамках сексуальної недільної рубрики від Радіо МАКСИМУМ ми порадуємо тебе черговою добіркою гарячих кадрів спокусливої красуні. Знайомимо тебе із Карін Ноель, яка обожнює подорожувати, любить мотор-шоу і зйомки для Playboy. Красуня не дуже знаменита, не зірка Instagram. Проте ті, хто ще не знає про цю дівчину, багато втратив.

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У Карін Ноель прекрасне тіло, яке виглядає так, ніби бікіні створені саме для неї. До речі, Карін – неодноразова переможниця різноманітних конкурсів в купальниках: Miss Carlisle Performance and Style 2012 Ms. Motorsports 2011, Miss Corvettes at Carlisle 2011, Playboy Cyber Girl – всього й не перелічити.

А чого варті її відверті знімки для Playboy, які свого часу були просто знахідкою для фанатів прекрасних форм. Карін любить шоу автомобілів і успішно на них виступає, а ще вона обожнює подорожувати, поєднуючи прекрасну роботу і хобі. Загалом, дивись, що витворяє розкуте дівчисько під час подорожей. Ми відібрали для тебе найвідвертіші знімки гарячої блондинки. Насолоджуйся:

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