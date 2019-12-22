Австралійська фітоняшка показала реальну фігуру на відео (18+)

Фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову розбурхала мережі пікантним відео, у якому позує майже без одягу. Ця крихітка знає, як привернути до себе увагу!

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу активно підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами жінка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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За словами самої Теммі, вона тренується 5 днів на тиждень, комбінуючи вправи, а також лише на вихідних дозволяє собі смаколики. Однак навіть це не переконує деяких користувачів у тому, що дівчина полюбляє фоторедактори та все ж просила про допомогу у створенні пікантної фігури хірургів. Тому періодично Хемброу ділиться відео зі своїми формами, на яких позує майже без одягу. Останній ролик не став винятком, адже на ньому білявка у бюстгальтері та шовковій сукні демонструє всі свої принади.

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