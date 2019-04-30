Спокуслива гравець у покер показала фото без білизни (18+)

Найзвабливіша гравець у покер Сара Андервуд здивувала фанатів новим спекотним фото у легенькому халатику без білизни. Дівчину вже встигли назвати Афродітою посеред каміння.

35-річна американська фотомодель, акторка та професійний гравець у покер Сара Андервуд підкорює серця не лише суперників, а й підписників в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 9 мільйонів осіб, і це не дивно. Окрім вроди та любові до відвертих світлин, дівчина також обожнює мандри. Разом зі своїм хлопцем-фотографом вона підкорює найкрасивіші місця, чим ділиться з прихильниками.

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Нещодавно Сара похизувалась апетитними формами в одному лише халатику, забувши про білизну. Посеред кам'яних скель модель виглядала наче Афродіта, як відзначили коментатори. І посперечатись з цим доволі складно!

instagram.com/saraunderwood

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