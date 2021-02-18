Спокуслива фітоняшка розкрила свої прості секрети схуднення (фото 18+)

Фітнес-тренерка показала, як змінилась за рік, дотримуючись простих порад для схуднення. Ця білявка надихає жінок триматись у формі на власному прикладі!

30-річна фітоняшка з Австралії Софі Аллен показала, що рік можна провести з максимальною користю для тіла і без стресу. За цей час дівчина позбулась зайвої ваги, а також зрозуміла, що може допомагати у цій нелегкій справі іншим. Відзначимо, що за білявкою стежать понад 360 тисяч користувачів в Instagram.

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Спершу Софі пішла у спортзал, бо "ненавиділа те, що бачила у дзеркалі", але згодом тренування стали для неї улюбленою справою. Тож зараз вона ділиться лайфхаками, які допомогли їй за останні 12 місяців отримати стрункий вигляд.

9 основних порад, як схуднути від Софі Аленн

1. Їжте менше, аніж ви можете спалити за день: якщо хочете схуднути, то краще не вживати більше калорій за свою денну норму.

2. Більше рухайтесь – це чудовий спосіб спалити калорії та привести тіло в тонус.

3. Відстежуйте свій прогрес: робіть фото до і після, щоб побачити покращення.

4. Прийміть, що схуднення займає час: не здавайтесь, якщо не побачити результатів за першу ж добу.

5. Не бійтесь, якщо вага зупинилась: якщо ви не були послідовними упродовж 3-4 тижнів, то можете отримати кращі результати.

6. Внесіть у раціон більше цільнозернової їжі, адже вона вгамовує голод та дає вдосталь енергії.

7. Спіть більше та якісно: виділяйте на нічний відпочинок щонайменше 7-9 годин, адже це дозволяє швидко відновитись та бути бадьорими.

8. Позбувайтесь стресу, адже здоровий розум допомагає досягти здорового тіла.

9. Контактуйте з професіоналами, які можуть допомогти скласти програму харчування та тренувань.

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