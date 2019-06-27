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Спокуслива фітнес-няшка показала апетитні форми

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Теммі Хеброу показала струнку фігуру - фото 1
Теммі Хеброу показала струнку фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Популярна австралійська модель Теммі Хемброу похизувалась звабливою фігурою у спортивному вбранні. Дівчина не лише мотивує жінок, а й захоплює серця фанів по всьому світу.

25-річна австралійська фітнес-блогерка і модель Теммі Хемброу прославилась завдяки своєму профілю в Instagram, де за нею сьогодні стежать вже понад 9 мільйонів користувачів. Там білявка, яка виховує двох дітей, публікує кадри зі своїх буднів, надихає жінок працювати над собою та любити власне тіло. Тому не дивно, що на її сторінці часто з'являються пікантні світлини.

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Нещодавно Теммі похизувалась своїм апетитним тілом у спортивному одязі, який підкреслив форми моделі. Тут справді гаряче і без купальників!

Спокуслива фітнес-няшка показала апетитні форми - фото 336787

Спокуслива фітнес-няшка показала апетитні форми - фото 336789

Спокуслива фітнес-няшка показала апетитні форми - фото 336790

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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