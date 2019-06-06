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Спокуслива Ешлі Грем потішила сміливим декольте

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Ешлі поділилася на своїй сторінці декількома фото - фото 1
Ешлі поділилася на своїй сторінці декількома фото / Beauty

Модель Ешлі Грем, відома своєю любов'ю до спекотних кадрів, поділилася новою серією знімків. Цього разу вона прикрасила обкладинку Harper's Bazaar UK.

Частину знімків робили на пляжі, де Ешлі продемонструвала свої знамениті форми в купальниках. А частину – в домашній затишній атмосфері, з чашкою чаю і смаженою куркою в руках.

І ще: Ешлі Грем розбурхала мережу екстремальним декольте

"Ешлі Грем – це те, що відбувається, коли ми відмовляємося від усіх наших ідеалів краси. Це позитивна і потужна річ. Першопроходець, новатор, руйнівник, провокатор і, звичайно, супермодель: вона жінка, яка хоче, щоб її почули, а також побачили, дівчина-плакатник для інклюзивності, яка сподівається підняти інших, навіть коли її власна зірка зійшла на найвищу точку небосхилу", – охарактеризував її відомий глянець.

Сама Ешлі поділилася на своїй сторінці декількома фото і написала: "Непрощенна їжа – смажена курка, і бікіні. Спасибі неймовірній команді за цю зйомку".

Спокуслива Ешлі Грем потішила сміливим декольте - фото 332371

Спокуслива Ешлі Грем потішила сміливим декольте - фото 332372

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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