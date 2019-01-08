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Кім Кардашян розкритикували через ранкове фото

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Форми Кім Кардашян обговорюють в мережі - фото 1
Форми Кім Кардашян обговорюють в мережі / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян вкотре опинилась у центрі обговорень через свої форми.

38-річна американська модель та акторка Кім Кардашян встигає не тільки активно займатись зйомками у шоу про життя своєї родини, а й вести бізнес в індустрії краси. До того ж, дружина Каньє Веста веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 124 млн користувачів. І це не дивно, адже зірка ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Однак, крім компліментів Кім отримує й чимало критики, адже зі своїми нестандартними формами та поглядами на моду вона є своєрідним прикладом для молоді. Тому не дивно, що останнє ранкове фото з гардеробної Кардашян викликало неоднозначні коментарі від підписників. Чимало користувачів погодились з тим, що моделі варто активніше займатись спортом, а не перетворювати свої недоліки у секрет успіху в шоу-бізнесі. До того ж, образ зірки порівняли з вбранням на рибалку чи футбол.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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