54-річна Елізабет Херлі розбурхала фанатів сексуальним фото

Відома акторка Елізабет Херлі може позмагатися за своїм ефектним виглядом із самою Монікою Беллуччі, а недавні фото зірки у бікіні лише вкотре підкреслюють, що вік – це просто цифра. Тут спекотно!

Популярна54-річна англійська акторка та модель Елізабет Херлі легко може показати молодому поколінню, як чудово виглядати. Зірка активно працює над власним брендом купальників, які із радістю демонструє на собі. До того ж, вона наповнює сторінку в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад мільйон осіб. І це не дивно, адже Ліз ділиться майже всім, що відбувається у її житті та не у захваті від фотошопу.

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Нещодавно красуня знову вирішила нагадати, що навіть наявність 17-річного сина не заважає їй виглядати розкішною та сексуальною у бікіні.

instagram.com/elizabethhurley1

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