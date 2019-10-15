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Спокуслива Джей Ло вийшла у світ в шкіряних мікрошортах

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Джей Ло - фото 1
Джей Ло / eurosport

Співачка і актриса Дженніфер Лопес продовжує експериментувати з модними образами. Шанувальники у захваті від свого кумира!

Шорти сьогодні, мабуть, один з найбільш суперечливих предметів гардероба. Багато чоловіків вважають їх несексуальними. У великому гардеробі Дженніфер Лопес досі шортів помічено не було.

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Однак днями актриса вважала за краще шкіряні шорти екстремальної довжини. При цьому, як не дивно, вона дуже вдало змогла вписати їх у свій аутфіт. У компанії класичної білої блузки і довгого легкого чорного пальто навіть така екстравагантна річ виглядала доволі стильно.

Втім, не факт, що ми побачимо Лопес в такому вигляді ще раз. Цей образ був створений для зйомок романтичної комедії "Marry Me", в якій Лопес грає головну роль. І наразі це був найкращий лук, в якому вона з'являлася перед камерою в сценах.

Спокуслива Джей Ло вийшла у світ в шкіряних мікрошортах - фото 361725

Спокуслива Джей Ло вийшла у світ в шкіряних мікрошортах - фото 361726

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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