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Спокуслива Емілі Ратажковскі показала фото в бікіні

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Емілі Ратажковскі в бікіні - фото 1
Емілі Ратажковскі в бікіні / instagram.com/emrata

Популярна американська зірка Емілі Ратажковскі поділилась сонячним літнім знімком, на якому позує у леопардовому купальнику. Ця дівчина знає, як привернути увагу мережу.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджує і недавній допис Ратажковскі, на якому вона позує в бікіні та зізнається, що сумує за літом. Варто додати, що навіть холодна пора року для моделі не є причиною відмовитись від пікантних світлин.

Спокуслива Емілі Ратажковскі показала фото в бікіні - фото 381092

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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