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Красиво чи занадто: блогерка вразила надто крихітним бікіні (відео)

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Теммі Хемброу знялась у пікантному відео - фото 1
Теммі Хемброу знялась у пікантному відео / instagram.com/tammyhembrow

Австралійська фітнес-блогерка Теммі Хемброу розвіяла всі сумніви щодо реальності її розкішної фігури. Білявка зняла відео, на якому позує у невеличкому купальнику, який ледь приховує її форми.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу вже тривалий час підкорює Instagram своїм гарячим та мотиваційним профілем, за яким стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами жінка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Але часто Теммі отримує і критичні коментарі, мовляв, вона захоплюється фоторедакторами і її форма не така естетична. Тому білявка вирішила зняти пікантне відео у малесенькому купальнику. За короткий час ролик зібрав понад 700 тисяч переглядів та чимало захоплених коментарів. Тут спекотно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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