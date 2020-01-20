Дівчина-"змія" знялася в рекламі купальників

Модель з лускатою шкірою Джейзі Гері знялася для реклами купальників великої американської мережі магазинів Target.

21-річна Джейзі Гері має вроджений ламелярний іхтіоз – генетичне захворювання, при якому шкіра вкривається великопластинчастими лусочками.

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Шкіра лущиться кожні два тижні, даючи людині болісні відчуття. Гері не побоялася насмішок і засудження і вирішила стати моделлю. Тож з нею почала співпрацю компанія Target, з якою вона підписала контракт навесні минулого року.

Дівчина представила жовтий купальник (топ і труси із завищеною талією) з рельєфної тканини.

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