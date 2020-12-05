Спокуслива Дженніфер Лопес показала, у чому можна зустріти свята

Голлівудська красуня, зірка фільмів "Почни спочатку" і "Пані покоївка" Дженніфер Лопес, продемонструвала новий яскравий образ.

У своїх Instagram-Stories актриса опублікувала фотографію, на якій позує на своєму розкішному білому дивані, на тлі новорічної ялинки, яка сяє білими вогниками.

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Швидше за все, кадр був зроблений на День подяки, який в Америці традиційно відзначають 26 листопада в колі сім'ї. Знаменитість вибрала для позування елегантний і стильний костюм від американського модельєра Oscar de la Renta, який складається з асиметричної шовкової блузи з квітковими аплікаціями і класичних широких штанів.

Костюм виконаний в кольорі слонової кістки і чудово підходить для святкування Нового 2021 року, який пройде під знаком Білого Металевого Бика. Свій образ красуня доповнила золотими сережками у формі кілець і туфлями на підборах з прозорими вставками. Варто відзначити, що на Дженніфер Лопес цей наряд виглядає просто приголомшливо.

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