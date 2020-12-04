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Мати Кевіна з Сам удома повторила відому сцену через 30 років: відео

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Кетрін О'Хара - фото 1
Кетрін О'Хара

Американська актриса Кетрін О'Хара знову перевтілилася в образ з легендарного фільму "Сам вдома: Загублений у Нью-Йорку". Зірка повторила крик матері, яка загубила в мегаполісі свою дитину.

Нагадаємо, за сюжетом другої частини комедії "Сам удома", хлопчик Кевін повинен летіти разом з родиною у відпустку в Маямі. Однак в аеропорту він відстає від сім'ї і сідає в інший літак – в Нью-Йорк. Зникнення дитини батьки помітили тільки після прильоту до Флориди.

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Так, О'Хара довела, що хоч вона й помітно змінилася зовні (про це пишуть користувачі мережі в коментарях), але її акторська гра залишилася на найвищому рівні. Переконайтеся самі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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