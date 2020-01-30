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Спокуслива дружина новачка Арсеналу підірвала мережу

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VERÕNICA CHACÕN - фото 1
VERÕNICA CHACÕN / instagram

Дружина захисника Пабло Марі підкорює шанувальників лондонського клубу. Фанати у захваті від краси дівчини!

Лондонський Арсенал оголосив про перехід бразильського захисника Пабло Марі.

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Футболіст зізнався, що не зміг би досягти цього без підтримки своєї дружини Вероніки. Пара познайомилася ще у 2015 році, коли Пабло виступав за Хімнастік в третьому іспанському дивізіоні. Буквально за один сезон футболіст пройшов дивовижний шлях від Сегунди до володаря Кубка Лібертадорес і гравця ТОП-клубу АПЛ.

Дивіться фото Вероніки:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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