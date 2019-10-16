Богиня: Катерина Кухар похвалилася фігурою в купальнику

Українська прима-балерина і суддя проєкту Танці з зірками Катерина Кухар показала спокусливе фото, побачивши яке, шанувальники були в захваті.

На знімку, опублікованому в Instagram, знаменитість позує в купальнику лавандового кольору з мультяшним принтом, демонструючи свої довгі ноги і тонку талію.

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Також вона спустила оксамитовий халат з плечей, оголивши свої ключиці. "Правий був Олександр Сергійович Пушкін, коли говорив, що осінь – це пора, щоб розквітнути знову. І з цими сонячними променями, здається, нам всім це вдалося. Як добре, що вчора, в наш вихідний, а заодно і святковий день, нам пощастило ще раз насолодитися сонцем перед неймовірно важким тижнем, перед фестивалем Ballet Open Space", – написала під знімком Кухар.

Шанувальники балерини розсипалися в компліментах, відзначаючи розкішну фігуру Катерини: "Нереальна. Найкрасивіша балерина", "Красуня, ви, Катя", "Ви сяєте яскравіше за сонце".

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