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Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу знімком топлес (18+)

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Модель Демі Роуз - фото 1
Модель Демі Роуз / instagram

Гаряча модель Демі Роуз, відома також як британська Кардашян, поділилася з підписниками відвертими кадрами з відпочинку у Таїланді. Знімки з'явилися на офіційній сторінці зірки в Instagram, і викликали фурор у мережі.

Демі Роуз часто радує своїх шанувальників сексуальними фото. І на останніх кадрах зірка знялася під час заходу на тлі червоно-жовтого неба і дерев. Красуня топлес позує під душем біля басейну.

І ще: Гаряча Ірина Шейк поділилася відвертим фото у ліжку

На іншому знімку Роуз знялася у крихітному бікіні, але без бюстгальтера, лежачи при цьому на животі на низькому плетеному лежаку. Поруч із зіркою стоїть чаша з фруктами.

Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу знімком топлес (18+) - фото 370328

Сексуальна Демі Роуз розбурхала мережу знімком топлес (18+) - фото 370329

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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