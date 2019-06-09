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Спокуслива донька Сінді Кроуфорд кардинально змінила імідж

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Дочка Сінді Кроуфорд експериментує з довжиною волосся - фото 1
Дочка Сінді Кроуфорд експериментує з довжиною волосся / TVCenter.

Модель, красуня і дочка Сінді Кроуфорд дебютувала зі стильною зачіскою і бойфрендом. Дівчині дуже личить!

17-річна Кайя Гербер опублікувала в Інстаграмі свою нову зачіску.

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Протягом всього року дочка Сінді Кроуфорд експериментувала з довжиною волосся, поки не зупинилася на ультракороткій стрижці боб. І, варто відзначити, їй дуже личить! Судячи з підпису, драматичний образ для неї придумали стилісти з волосся Гвідо Палау і Сенді Халлетт.

Пам'ятаєте таку чисто жіночу прикмету: нова стрижка символізує зміни в особистому житті? Укладка моделі збіглася з активними чутками про роман зірки подіумів з 24-річним виконавцем Гаррі Хадсоном, близьким другом Кендалл і Кайлі Дженнер.

Спокуслива донька Сінді Кроуфорд кардинально змінила імідж - фото 332977
Harry Hudson - фото 332978
Harry Hudson

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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