Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Чорнобиль Євро 2020

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом

  • 24
Андреа Іванова - фото 1
Андреа Іванова / Facebook

Студентка з Болгарії Андреа Іванова впродовж року перенесла понад 15 косметичних процедур, серед яких і пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Дівчина почала трансформацію у 2018 році і ходила на процедури, точну кількість яких навіть не пам'ятає, мінімум раз на місяць. 21-річна студентка пофарбувала волосся в світлий відтінок, неодноразово вводила гіалуронову кислоту в губи кожен раз, коли їй здавалося, що їхній обсяг зменшується. Також вона зробила операцію зі збільшення грудей.

І ще: Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)

Однак, користувачі мережі часто критикують Андреа в соціальних мережах. Деякі пишуть, що вона схожа скоріше "на Лох-Неське чудовисько, ніж на Барбі".

"Кожна людина має право жити і виглядати так, як вона хоче, не обов'язково, щоб кожен відповідав стандартам, нав'язаним іншими людьми. Це особистий вибір, і я ніколи не боялася його висловлювати!" – відповіла критикам дівчина.

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332949

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332950

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332951

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332952

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332953

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332954

Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом - фото 332955

Читайте також: Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)

Джерело: mirror
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
  • 04 червня, 15:14
  • 1405
Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
  • 04 червня, 08:55
  • 33425
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1523183
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз