Хотіла стати Барбі: дівчина шокувала мережу своїм зовнішнім виглядом

Студентка з Болгарії Андреа Іванова впродовж року перенесла понад 15 косметичних процедур, серед яких і пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Дівчина почала трансформацію у 2018 році і ходила на процедури, точну кількість яких навіть не пам'ятає, мінімум раз на місяць. 21-річна студентка пофарбувала волосся в світлий відтінок, неодноразово вводила гіалуронову кислоту в губи кожен раз, коли їй здавалося, що їхній обсяг зменшується. Також вона зробила операцію зі збільшення грудей.

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Однак, користувачі мережі часто критикують Андреа в соціальних мережах. Деякі пишуть, що вона схожа скоріше "на Лох-Неське чудовисько, ніж на Барбі".

"Кожна людина має право жити і виглядати так, як вона хоче, не обов'язково, щоб кожен відповідав стандартам, нав'язаним іншими людьми. Це особистий вибір, і я ніколи не боялася його висловлювати!" – відповіла критикам дівчина.

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