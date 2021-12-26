Фотографії замість одягу: модель здивувала різдвяною "сукнею" 18+

Фітоняшка Соммер Рей доволі креативно підійшла до свого образу на зимові свята. Дівчина вирішила позбутись мук вибору сукні, тож постала перед фанатами у "вбранні" з власних знімків на голе тіло.

25-річна американська фітнес-модель та блогерка Соммер Рей активно працює не лише над своєю формою, а й над сторінкою в інстаграмі. Тут за дівчиною, яка регулярно надихає займатись спортом, стежать понад 26 мільйонів користувачів. Програми тренувань, яскраві фотосесії та звичайні будні - все це можна знайти у профілі Соммер, яка зовсім не соромиться хизуватись розкішною фігурою.

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Не винятком став і різдвяний образ дівчини, для якого вона знехтувала сукнею на користь знімків з яскравими моментами зі свого 2021 року. Здається, такого оригінального "вбрання" фанати не очікували, але все одно засипали красуню компліментами та лайками.

Джерело фото: instagram.com/sommerray

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