Спекотний грудень: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Найкрасивіші дівчатка з різних країн продовжують захоплювати шанувальників своїми привабливими фото. Зібрали найгарячіші кадри, якими красуні інтригували фанатів в Instagram цього холодного тижня.

Популярні моделі та красуні з усього світу активно ведуть свої профілі в соцмережі Instagram та навіть у холодну пору року публікують доволі пікантний контент, передає Радіо Maximum. Тому можна офіційно заявити, що зима лише додала атмосферності їхнім дописам. Ловіть порцію найгарячіших крихіток цього тижня.

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Розпочинає добірку одна із найбільш високооплачуваних бікіні-моделей світу Кендіс Свейнпол. І в цієї білявки літо не завершується ніколи, про що свідчать і свіжі фото.

instagram.com/angelcandices

instagram.com/angelcandices

Тим часом ангел Victoria's Secret Келлі Гейл мотивує не забувати про фізичні навантаження взимку, адже це запорука чудового вигляду упродовж всього року.

instagram.com/kellygale

А от її колишня колега по ангельських крилах Алексіна Грем відкрила для себе новий досвід у вигляді першого походу в інфрачервону сауну, чим не могла не поділитись з прихильниками. Звісно ж, одягу мінімум:

instagram.com/alexinagraham

instagram.com/alexinagraham

Зірка серіалу "Еліта" Естер Експосіто теж не впускає можливість перевдягнутись у купальник. Красуня має чудовий вигляд не лише на червоних доріжках, а й в джакузі.

instagram.com/ester_exposito

instagram.com/ester_exposito

instagram.com/ester_exposito

ФІтоняшка Мія Лопес тим часом повертає популярністю формату селфі та відмовляється від носіння піжам взимку. Не дарма ж вона постійно працює над своєю фігурою у спортзалі.

instagram.com/genesislopezofficial

Американська модель Сієрра Скай теж не планує ховати далеко бікіні, тож ловить будь-яку можливість погрітись на сонечку. Інколи здається, що у цієї красуні в гардеробі майже нема не купальників.

instagram.com/sierraaaskyee

instagram.com/sierraaaskyee

Завершимо добірку "британською Кім Кардашян", як часто називають Демі Роуз прихильники. І це не дивно, адже красуня має доволі нетипові для моделей форми, що не заважає їй бути популярною. Перед Різдвом вона вирішила приміряти особливий образ, у якому родзинкою стала майже відсутність вбрання.

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

instagram.com/demirose

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