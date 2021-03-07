Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанів пікантним фото у ліжку (18+)

Відома модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через спекотне фото лише у спідньому. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своїх пишних форм!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 16 мільйонів підписників. І це не дивно, адже "британська Кім Кардашян", як її звуть фанати, відрізняється від традиційних моделей доволі апетитними формами. До того ж, дівчина зовсім не переймається з цього приводу та не соромиться робити пікантні фото.

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Це підтверджує і свіжа світлина від Демі, на якій вона позує на ліжку лише у спідньому. За короткий час допис зібрав майже пів мільйона лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/demirose

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