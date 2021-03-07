Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанів пікантним фото у ліжку (18+)

  • 25
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через спекотне фото лише у спідньому. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своїх пишних форм!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 16 мільйонів підписників. І це не дивно, адже "британська Кім Кардашян", як її звуть фанати, відрізняється від традиційних моделей доволі апетитними формами. До того ж, дівчина зовсім не переймається з цього приводу та не соромиться робити пікантні фото.

І ще: Дженніфер Лопес показала гаряче фото у купальнику з ременем

Це підтверджує і свіжа світлина від Демі, на якій вона позує на ліжку лише у спідньому. За короткий час допис зібрав майже пів мільйона лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/demirose - фото 450566
instagram.com/demirose

Читайте також: Зваблива Роузі Хантінгтон знялася в оголеній фотосесії 18+

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво: як правильно називати речі у дитячій кімнаті українською
  • 31 cічня, 16:45
  • 178
Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
  • 02 березня, 16:21
  • 6993
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2847565
Загрузка...
Новини