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Дженніфер Лопес показала гаряче фото у купальнику з ременем
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Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес влаштувала ефектну зйомку в модному купальнику.
Скоро Дженніфер Лопес виповниться 52 роки, проте дивлячись на її фото, важко повірити в цей факт.
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Артистка виглядає більш ніж чудово і доглянуто, а її образи доволі сміливі і показують тіло у всій красі: Лопес рідко приховує фігуру під одягом. Як і раніше, на одному з фото артистка показала яскравий пляжний лук.
На знімку Дженніфер позувала в простому купальнику з вирізом на спині і акуратним золотим ременем на талії. Причому вигнулась Лопес так, щоб зробити акцент на стегнах і підтягнутих сідницях.
"Я вкрай рідко пропускаю тренування. Іноді, звісно, я можу допізна працювати, але в таких випадках я кажу собі: просто зроби це, всього лише одна година", – розповіла Лопес.
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