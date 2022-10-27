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Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанатів фото топлес – 18+

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Демі Роуз поплавала у басейні майже без одягу - фото 1
Демі Роуз поплавала у басейні майже без одягу / instagram.com/demirose

Відома модель Демі Роуз зовсім не соромиться своєї зовнішності, що підтверджують і свіжі знімки дівчини з Коста-Рики. У мандрівці красуня втратила свій багаж, тож вирішила поплавати у басейні топлес.

27-річна відома британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно займається своїм профілем Інстаграмі, де має близько 20 мільйонів шанувальників. Тут дівчина з нетиповими параметрами для моделей ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та мандрів. Завдяки особливій вроді Демі часто порівнюють з Кім Кардашян та Селеною Гомес, але це не засмучує красуню. Роуз насолоджується не лише своєю зовнішністю, а й можливостями, які для неї відкриваються. До того ж у дівчини зовсім нема комплексів, що підтверджують і нові світлини, пише Радіо MAXIMUM.

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Демі вирішила насолодитись спекотним сезоном у Коста-Риці, куди й попрямувала з не менш сонячного острова Сент-Люсія. Та дорогою нового місця відпочинку дівчина втратила валізу. Тож не дивно, що на нових знімках вона позує топлес у басейні. Прихильників це не дуже засмутило, адже вони засипали модель вподобайками та коментарями з компліментами, оцінивши не лише розкішні пейзажі на фоні.

Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанатів фото топлес – 18+ - фото 514953

Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанатів фото топлес – 18+ - фото 514954

Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанатів фото топлес – 18+ - фото 514955

Спокуслива Демі Роуз розбурхала фанатів фото топлес – 18+ - фото 514956

Джерело фото: instagram.com/demirose

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