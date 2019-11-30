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Спокуслива Демі Роуз ледь втримала бюст у крихітній сукні

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Демі Роуз показала груди - фото 1
Демі Роуз показала груди / instagram.com/demirosemawby

Популярна модель Демі Роуз розбурхала мережу спокусливим образом у маленькій білій сукні, яке майже не приховала її пишним бюст.

25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз доволі вирізняється на фоні своїх колег по фаху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Користувачі вже встигли охрестити дівчину англійською версією Кім Кардашян, адже вона теж доволі активна в Instagram. За Демі не просто так стежать більш як 10 мільйонів осіб, адже вона зовсім не соромиться демонструвати публіці свої апетитні форми.

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Нещодавно красуня поділилась свіжими кадрами у крихітній білій сукні без бретель, яке зовсім не приховує її ефектну фігуру. Саме у такому образі Демі святкувала День подяки.

Спокуслива Демі Роуз ледь втримала бюст у крихітній сукні - фото 371212

Спокуслива Демі Роуз ледь втримала бюст у крихітній сукні - фото 371213

Спокуслива Демі Роуз ледь втримала бюст у крихітній сукні - фото 371214

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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