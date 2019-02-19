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Спокуслива Даша Астаф'єва заворожила новою зйомкою

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Астаф'єва показала форми у ніжному образі - фото 1
Астаф'єва показала форми у ніжному образі

Відома українська співачка і модель Даша Астаф'єва поділилась першими кадрами з нової весняної фотосесії. Образ сучасної мавки дуже пасує звабливій зірці!

33-річна українська виконавиця та зірка Playboy Даша Астаф'єва активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться кадрами зі своїх звичайних буднів, зйомок та світських заходів. Тому не дивно, що за красунею стежать понад тисяч користувачів.

І ще: Даша Астаф'єва підкорила публіку яскравою сукнею

Нещодавно Даша потішила прихильників першими світлинами з нової зйомки, у яких перетворилась на сучасну мавку. Нюдова та чорна білизна, зелень і метелики - Астаф'єва підкорила користувачів своєю вродою та образом. Зацініть!

Гортайте галерею:

Читайте також: Катя Осадча порадувала шанувальників сонячним весняним знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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