Даша Астаф'єва налякала фанатів новою фотосесією

Модель Даша Астаф'єва здивувала і налякала шанувальників тим, що провела небезпечну фотосесію.

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф'єва неабияк налякала і в той же час захопила фотографіями зі зйомок.

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Відповідні знімки з'явилися на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram. Шанувальників розбурхали і костюм артистки і місце, де проводилась фотосесія.

На чорно-білому знімку видно, що Астаф'єва одягнена у трохи дивний темний костюм, що нагадує пір'я. "Пташине" плаття зірці до колін і оголює її плечі. На дівчині немає взуття. Локацію для зйомок обрали трохи страшну: це дах висотного будинку. Астаф'єва лежить просто на самому краю даху і небезпечно нахилилася вниз.

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