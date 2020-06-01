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Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичним образом на балконі: голе фото (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Епатажна співачка, модель та секс-символ України Даша Астаф'єва показала повністю голі фото. Відверті кадри з'явилися на сторінці зіркового фотографа Соні Плакидюк в Instagram.

Так, на фото секс-символу українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва позує на балконі, спершись на перила і закинувши голову назад. При цьому красуня постала перед шанувальниками абсолютно оголеною, ледь прикривши зону бікіні ногою і білою ковдрою.

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Соня Плакидюк показала знімок в кольорі і чорно-білим, зазначивши, що зйомка проходила в лютому 2020 року у Львові.

Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичним образом на балконі: голе фото (18+) - фото 407406

Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичним образом на балконі: голе фото (18+) - фото 407407

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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