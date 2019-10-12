Спокуслива білявка з ВІА Гри показала ідеальну фігуру в білизні

Гаряча солістка гурту ВІА Гра похвалилася спокусливим фото у сміливому образі. Шанувальники у захваті!

Уродженка Закарпаття Еріка Герцег потрапила у сексуальне тріо ВІА Гра кілька років тому.

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Дівчина прославилася навіть більше, ніж її колеги-дівчата, не останню роль в цьому зіграв Instagram, в якому вона ділиться з шанувальниками гарячими фото зі свого життя. Так і цього разу Еріка показала в мережі спокусливе фото, на якому з'явилася у білизні.

Зірка зображена в сексуальній позі, на ній чорний комплект білизни, який підкреслив ідеальну фігуру. Також на ногах Еріки чорні панчохи, що додає образу загадковості і магнетизму. У підписі до фото співачка написала: "Ти один по очах міг читати мене". Шанувальники в захваті від нової фотосесії зоряної красуні, дівчину засипають компліментами в коментарях до фото.

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