Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Спокуслива Белла Хадід знялася для обкладинки Vogue

  • 93
Нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці Vogue Spain - фото 1
Нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці Vogue Spain / Okno World

Американська модель Белла Хадід вже вп'яте в цьому році знялася для знаменитого глянцю Vogue. Цього разу її запросили стати головною героїнею іспанського видання.

Червневий випуск глянцю слід очікувати вже найближчими тижнями, а от шанувальники моделі можуть насолодитися першими двома фотографіями.

І ще: Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри

Нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці Vogue Spain, анонсувавши вихід наступного випуску. Крім журналу читачі зможуть придбати і цифровий випуск видання, що протягом останніх місяців стає справжнім трендом в фешн-індустрії.

Для нового фотосету Белла Хадід наділа речі люксових брендів Yves Saint Laurent і Burberry, які підібрала фешн-стиліст Vito Castelo. На одному з фото зірка приміряла чарівний бежевий топ з квітковим принтом, а також парео з чорними і червоними блискітками, яке підв'язала на стегнах.

Читайте також: Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дункан Лоуренс – Arcade​: текст і переклад пісні переможця Євробачення 2019
  • 19 травня, 03:16
  • 470
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • 18 травня, 15:50
  • 169
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1481012
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз