Спокуслива Белла Хадід знялася для обкладинки Vogue

Американська модель Белла Хадід вже вп'яте в цьому році знялася для знаменитого глянцю Vogue. Цього разу її запросили стати головною героїнею іспанського видання.

Червневий випуск глянцю слід очікувати вже найближчими тижнями, а от шанувальники моделі можуть насолодитися першими двома фотографіями.

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Нові знімки з'явилися на Instagram-сторінці Vogue Spain, анонсувавши вихід наступного випуску. Крім журналу читачі зможуть придбати і цифровий випуск видання, що протягом останніх місяців стає справжнім трендом в фешн-індустрії.

Для нового фотосету Белла Хадід наділа речі люксових брендів Yves Saint Laurent і Burberry, які підібрала фешн-стиліст Vito Castelo. На одному з фото зірка приміряла чарівний бежевий топ з квітковим принтом, а також парео з чорними і червоними блискітками, яке підв'язала на стегнах.

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