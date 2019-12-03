Спокуслива барбі: відома модель підкорила новою зйомкою

Популярна супермодель Роузі Хантінгтон-Вайтлі знову опинилась у центрі уваги через розкішну фотосесію для світового бренду Jimmy Choo. Не дарма білявка має ангельські крила Victoria's Secret!

32-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі встигає поєднувати кар'єру та сімейне життя, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там білявка ділиться найважливішими моментами свого життя, а також публікує стильні кадри. Тому не дивно, що у неї понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно кохана Джейсона Стетхема стала зіркою нової рекламної кампанії Jimmy Choo, у якій похизувалась тендітною фігурою та розкішними ногами. Фанати одразу ж засипали зірку компліментами, адже вона уміло поєднує сексуальність та естетикою.

Джерело всіх фото: instagram.com/rosiehw

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