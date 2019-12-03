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Сексуальна Демі Роуз показала "голе" селфі
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Популярна в мережі модель Демі Роуз потішила фанатів пікантним селфі, на якому позує зовсім без одягу. Ця дівчина не має комплексів щодо своїх справді ефектних форм!
25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз відрізняється серед своїх колег по фаху, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Користувачі вже встигли охрестити дівчину англійською версією Кім Кардашян, адже вона теж доволі активна в Instagram. За Демі не просто так стежать більш як 11 мільйонів осіб, адже вона зовсім не соромиться демонструвати публіці свої апетитні форми.
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Нещодавно Демі вирішила підготувати прихильників до фото з Таїланду, тому заінтригувала пікантним селфі без вбрання. Вже за перші пів години після публікації допис зібрав понад 50 тисяч лайків і продовжує набирати вподобання досі.
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