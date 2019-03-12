Анджеліна Джолі вийшла в світ у весільній сукні

Анджеліна Джолі зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі / Fandango

Актриса Анджеліна Джолі разом з дітьми відвідала в Лос-Анджелесі прем'єру фільму Дамбо – кіноадаптацію знаменитого діснеївського однойменного мультфільму 1941 року.

43-річна актриса Анджеліна Джолі разом зі своїми чотирма дітьми відвідала прем'єрний показ фільму режисера Тіма Бертона "Дамбо". Для появи на червоній доріжці актриса обрала молочне шовкове плаття.

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Плаття на бретельках нагадувало образ нареченої. Спина у голлівудської красуні була відкритою, і можна було розгледіти всі татуювання зірки.

Анджеліна Джолі зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі, червоний манікюр і легку укладку. Багатодітна мати весь час усміхалася на камеру і виглядала дуже щасливою, незважаючи на те, що шлюборозлучний процес з Бредом Піттом ще не закінчився.

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