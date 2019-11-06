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Спокуслива Алексіс Рен заінтригувала пляжним фото

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Алексіс Рен роздяглась на пляжі - фото 1
Алексіс Рен роздяглась на пляжі / instagram.com/alexisren

Популярна каліфорнійська модель Алексіс Рен розбурхала мережу спекотним фото на пляжі, поділившись з фанатами інтригуючими новинами. Ця дівчина знає, як привернути увагу!

22-річна американська модель Алексіс Рен поки лише мріє про кар'єру ангела Victoria's Secret, однак її кількість фанатів вже вражає. Каліфорнійка, яка щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 13 мільйонів осіб.

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І це не дивно, адже красуня обожнює ділитись яскравими кадрами зі свого життя, а також не має комплексів щодо своєї фігури. Це підтверджує і недавнє фото дівчини на побережжі, де вона лежить на пляжі у бікіні.

"Друзі, працюю над дечим особливим на одному з моїх улюблених островів, і мені буде потрібна ваша допомога цього тижня", – відзначила вона під фото. Звісно ж, більшість коментаторів із захватом погодились та засипали компліментами.

instagram.com/alexisren - фото 366320
instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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